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Ege bebek hayata tutundu

Samsun'da hipertansiyon hastalığı nedeniyle dört bebeğini hamilelik sürecinde kaybeden Songül Çon'un 29 haftalık ve 600 gram dünyaya gelen bebeği, üç ay süren zorlu tedavi sonrası 2 kilo 800 grama ulaşarak hayata tutundu.

Hayat 04.03.2022, 15:46
Ege bebek hayata tutundu

Daha önce dört hamilelik yaşayan hipertansiyon hastası Songül Çon'un bebekleri, anne karnında yaşamını yitirmişti. Çon'un beşinci hamileliğinde ise bebek, gelişen sorunlar nedeniyle 29 haftalık ve 600 gram olarak dünyaya gözlerini açtı.

Prematüre doğduğu için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alınan "Ege" adı verilen bebek, 3 aylık zorlu tedavi sürecinden geçti.

Ege bebek, tedavi sonucunda 2 kilo 800 grama ulaşıp sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Uzm. Dr. Ferhan İren, Ege bebeğin 2021'in son ayında dünyaya geldiğini söyledi.

Annenin tansiyon hastalığı nedeniyle bebeğin 29 hafta sonra doğmak zorunda kaldığını belirten İren, "Bebeğimizin bazı organları tam gelişmediği için uzun bir tedavi süreci başladı. Bebeğimizin serüveni uzun kuvöz, ventilatör bakımları oldu. Hem erken doğum hem de kilosu çok düşük olduğu için beslenme problemi ikiye katlandı." dedi.

"Annenin psikolojisini de düzeltmeye çalıştık"

İren, tedavi sürecinde ilk aylarda annenin, çocuğunun yaşamından çok endişe ettiğini anlatarak, "Bize sürekli anne sütü gönderdi. Annenin psikolojisini de düzeltmeye çalıştık. Çünkü anne sütü göndermeye devam edebilmesi için psikolojik olarak iyi olması gerekiyordu. Gece gündüz bebeğin yaşaması ve vücudundaki hasarları kolay atabilmesi için bütün yenidoğan kliniği olarak elimizden gelen mücadeleyi yaptık" diye konuştu.

Ege bebeğin çok zorlu dönemler geçirdiğini belirten İren, şöyle devam etti:

"Ölümle burun buruna geldiğimiz anlar oldu, hatta doğduktan sonra 500 grama kadar düştü. Ege bebek de mücadeleyi bizimle beraber gösterdi, hayata tutundu. Bütün aşılarını yaptık ve bugünlere geldik. Annenin yanında da olsa süreç halen devam edecek, çünkü o prematüre. Şu anda 42. haftasına geldi, 2 kilo 800 gram. Anne sütü biraz azaldı ama mama desteğiyle devam ediyoruz. Bir miktar göz problemleri var, onları da hallediyoruz. Hayata nazik bir bakımla annenin kollarında devam edecek."

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Erdoğan Çolak da zaman zaman erken doğumlara şahitlik ettiklerini ancak 600 gram bebek doğumunun ender olduğunu vurgulayarak, "Çok zorlu bir süreç yaşandı. Çünkü bebeğimizin akciğer ve vücut yapısı tam tamamlanmamıştı. Ege bebeğimizin hayata tutunması için tüm ekip olarak çaba gösterdik ve bugünlere geldik" dedi.

"Bizim için gerçekten bir mucize oldu"

Anne Songül Çon ise bebeğinin erken doğması nedeniyle çok zorlu bir dönem geçirdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Ama bizim için gerçekten bir mucize oldu. Doktor hanıma ve diğer çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geldiği kadar mücadele ettiler. Hastalığımdan dolayı diğer bebeklerim ölünce Ege bebeğimi hayata bağlamak, yaşatmak istedik. Biz de zorlu bir süreç geçirdik. Doktorlarımız sayesinde umudumu çok fazla yitirmedim, onun yaşayacağına inanıyordum. Doktor hanım bana psikolojik açısından çok destek verdi, bebeğimizi iyileştirdi."

#samsun
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