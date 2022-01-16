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Doğu kar altında: 1064 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 1064 yerleşim biriminin yolu kapandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Hayat 16.01.2022, 13:54
Doğu kar altında: 1064 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 702 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri de Van-Hakkari kara yolu Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde ulaşımın aksamaması çalışıyor.

Dondurucu soğuğun etkili olduğu Erciş ilçesinde, ağaçlarda oluşan kırağı ve yüksek kesimlerdeki sis etkileyici manzaralar oluşturdu.

Beyaza bürünen Van Gölü sahili drone ile görüntülendi. Fotoğraf tutkunları ortaya çıkan güzellikleri fotoğrafladı.

Hakkari'de iki gündür etkili olan kar ulaşımı aksattı

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 328 köy ve mezra yolu kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Şemdinli-Derecik kara yolu, Yüksekova-Şemdinli kara yolunun 20-50. kilometreleri ile Dağlıca kara yolunun 22-54. kilometreleri arasının yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Muş'ta kar kalınlığı 6 metreyeyi buluyor

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kentte kapanan 14 köye ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele Grup Şefi Hakan Çolak, kapalı yolların en kısa sürede açmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kentte fırtına ve tipinin çalışmaları zorlaştırdığını belirten Çolak, "Açtığımız yollar tekrar kapanıyor. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Kar yüksekliği yer yer yer 4 ila 6 metreyi buluyor. Tüm zorluklara rağmen yolları açmaya çalışıyoruz" dedi.

Bitlis'te 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 20 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Belediye karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

#Van #muş #Hakkari
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