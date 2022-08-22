Diyarbakır mozzarellası için patent başvurusu yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kadın çiftçilerin mesleki beceri kazanımları ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması için çeşitli eğitimler veriyor. Kadınların birlikte çalışıp üretebilecekleri atölye, işletme ve kooperatif kurmaları destekleniyor. Bu kapsamda desteklere paralel tarımda kadın çiftçi sayısı da ürettikleri ürün türü de artıyor. Diyarbakır'da mozzarella peyniri, Mardin’de bal, Şırnak’ta örtü altı sebzecilik ve fide yetiştiriciliği, Kastamonu’da mürver meyvesi bunlardan öne çıkanlar. Kadın eli değen ve ilk hasatları yakında olan o projeler şöyle:

PATENT BAŞVURUSU DA YAPILDI

Diyarbakır'da kadınlar mozzarella peyniri üretecek. 48 kadın çiftçi peynir üretiminin de olduğu bir dizi konuda eğitim aldı. Manda mozzarella peynirinin markalaşması için patent adımı da atıldı. Kadın çiftçiler KOSGEB veya kırsal kalkınma hibelerine başvurarak kendi üretim işletmelerini, pazarlama ağı ve markalarını oluşturacak.

İLK BAL HASADI

Mardin Dargeçit’teki kadınlar ise bal üretecek. Amaç kadınların emeklerini görünür kılarak ve ekonomik olarak aile bütçesine katkı sağlayarak aile geliri artırmak, bu sayede göçün önüne geçmek. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı projeyi destekliyor. 70 kadın çiftçi eğitimlerini tamamladı ve arılı-arısız kovan, arıcılık malzemesi ve bal sağım makinesi dağıtımı yapıldı. Sonbahar döneminde ilk hasadın yapılması hedefleniyor.

SERACILIĞA KADIN DOKUNUŞU

Kilis'te ise kadınlara yönelik yürütülen Hayat Müşterektir Projesi kapsamında 40 kadın çiftçi arı yetiştiriciliği konusunda eğitim aldı. Şırnak'ta da Seracılığa Kadın Dokunuşu Projesi hayata geçirildi ve örtü altı sebzecilik ve fide yetiştiriciliği ile ilgili Antalya'daki seralara teknik geziler yapılacak.

MÜRVERİN İLK SATIŞI EKİM SONRASI

Kastamonu'da da mürver yetiştiriciliği ve mürver ürünlerinin değerlendirilmesi projesi sürdürülüyor. 140 kadın çiftçiye tıbbi ve aromatik bitkiler konulu eğitimler verildi. Orman bölge müdürlüğüne ait fidanlıklarda mürver fidanı üretimi için çalışmalara başlandı. Ekim ayında mürver meyvesinin toplanması ile ilgili tarla günü yapılarak, satış yapması sağlanacak.