Diyarbakır annelerinin kararlı mücadelesi devam ediyor
HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini 1084. günde de kararlılıkla sürdürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1084'üncü gününde devam ediyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatun Yüceyurt, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.
Evladına kavuşmak istediğini belirten Yüceyurt, "Oğlumu özledim. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Kararlıyım. Oğlum devletimize teslim ol. Sen gelene kadar buradan bir yere gitmeyeceğim." dedi.
Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini ifade etti.
Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Demir, şunları söyledi:
"Evlatlarımızı alana kadar burayı terk etmiyoruz. Evladımın peşini 7 senedir hiç bırakmadım, ölünceye kadar da bırakmayacağım. Evlatlarımızı istiyoruz. Oğlum kaç gel Türk adaletine teslim ol. Hasretle seni bekliyoruz."
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|3
|7
|2. Adana Demirspor
|2
|6
|3. Antalyaspor
|3
|6
|4. Giresunspor
|3
|6
|5. Galatasaray
|3
|6
|6. Trabzonspor
|3
|6
|7. Fenerbahçe
|2
|4
|8. Başakşehir
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|4
|10. Beşiktaş
|2
|4
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Karagümrük
|1
|0
|17. Hatayspor
|2
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Bandırmaspor
|1
|3
|6. Sakaryaspor
|2
|3
|7. Göztepe
|1
|3
|8. Boluspor
|2
|3
|9. Pendikspor
|2
|2
|10. Adanaspor
|1
|1
|11. Rizespor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Keçiörengücü
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Tuzlaspor
|2
|1
|16. Altay
|2
|1
|17. Denizlispor
|1
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. Leeds United
|3
|7
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Brighton
|3
|7
|5. M.City
|2
|6
|6. Fulham
|3
|5
|7. Brentford
|3
|4
|8. Newcastle
|2
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. M. United
|2
|0
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Osasuna
|2
|6
|4. Rayo Vallecano
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|1
|3
|6. Villarreal
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Athletic Bilbao
|1
|1
|10. Barcelona
|1
|1
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0