Dereye düşen kişi ağaca tutunarak hayatta kaldı
Bursa'da dereye düştükten sonra sürüklenip bir ağaca tutunan kişi ekiplerce kurtarıldı.
Hayat 22.09.2022, 12:45
Menderes Kahveci, Yıldırım ilçesinde dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten Gökdere'ye düştü.
Şiddetli yağış nedeniyle debisi artan suda bir süre sürüklenen Kahveci, kıyıdaki ağaca tutunarak bulunduğu yerde mahsur kaldı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Yıldırım Emniyet Müdürlüğü, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kahveci'nin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, onu halat ve merdiven yardımıyla kıyıya çıkarttı.
112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Kahveci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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