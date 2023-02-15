Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 31. kilometresinde midibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüs devrildi: 13 yaralı

Kazada araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.