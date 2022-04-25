Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde şehit olan polis memuru Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Hayat 25.04.2022, 17:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde, yakalamak istediği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan Zafer Mat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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