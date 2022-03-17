Çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu

Baklacı Mahallesi'nde çöp atmak isteyen bir kişi, konteynırda çok sayıda ölü köpek olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine giden Beykoz Belediyesi ekipleri, konteyneri boşaltarak, dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeraltı çöp konteynerinde bulunan köpeklerin ilk muayenesinde, fiziksel darp ve zehirlenme belirtisi gözükmediği bilgisi paylaşıldı.

Konuya ilişkin adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.