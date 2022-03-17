Çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu
İstanbul Beykoz'da çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu. Beykoz Belediyesi, köpeklerin ilk muayenelerinde fiziksel darp ve zehirlenme belirtisi görünmediğini açıkladı.
Hayat 17.03.2022, 07:29
Baklacı Mahallesi'nde çöp atmak isteyen bir kişi, konteynırda çok sayıda ölü köpek olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine giden Beykoz Belediyesi ekipleri, konteyneri boşaltarak, dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, yeraltı çöp konteynerinde bulunan köpeklerin ilk muayenesinde, fiziksel darp ve zehirlenme belirtisi gözükmediği bilgisi paylaşıldı.
Konuya ilişkin adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.
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