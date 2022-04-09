Cezaevindeki "toplu intihar" iddiası yalanlandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğu" yönündeki iddiaları yalanladı.
Hayat 09.04.2022, 01:50
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: AA
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