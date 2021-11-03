Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı'nın akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Hayat 03.11.2021, 22:48
Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.
Kaynak: AA
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