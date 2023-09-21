Büyük Aile Platformu, Cumartesi günü LGBT’nin toplumumuza dayatılmasına karşı Saraçhane’de “Büyük Aile buluşması” gerçekleştirdi.

DUYARSIZLAŞTIRLMIŞ TOPLUMDA EYLEM ERDEMİ

Kafaların magazinle, sporla ve düzeysiz siyasi dedikodularla doldurulduğu ve temel toplumsal konulara duyarsızlaştırıldığı dönemimizde bu tür toplantıların ve onlara katılımın, katılabilir konumda olanlar için farziyet ölçüsünde bir görev olduğu inancındayız. Okuyalım:

“İçinizden, insanlığı hayra çağıran, Kur’ân’ın ortaya koyduğu ilkeler ve evrensel adalet ölçüleri çerçevesinde iyiliği emreden ve kötülüğü yasaklayan ortak bir amaç için bir araya gelmiş düzenli, devamlı, organize bir topluluk bulunsun. İşte dünyada da âhirette de gerçek anlamda başarı, mutluluk ve kurtuluşa erenler bunlardır.” (A-i İmran 3/104)

Eşcinsellik kişileri, aileyi ve insanlığı tehdit eden büyük bir sapmadır/sapıklıktır. Kur’ân ve Sünnet dilinde bir Münker’dir. (Ankebût 29/29) Allah’ın, insanlığa son mesajlarını içeren Kur’ân’da onbir surede, onbir yerici ifadelerle lanetlediği bu Münker’den de sakınmak ve sakındırmak mümin olan Müslümanların farz görevidir. (Tevbe 9/71)

KANADA’DAN GÖÇ

Birkaç gün evvel ziyaretine gittiğim akademisyen dostum Fatih Orum’un anlatımına göre, Kanada’da, babanın öğretim üyesi olduğu bir ailenin, eşcinselliğin çocuklara kadar indirgendiği gerekçesiyle Türkiye’ye geldiğini anlattı.

Eşcinsel evlilikleri meşrulaştırarak ve çocukları bile cinsiyet değiştirimine yöneltip hazırlayarak piçleşen her bir ülke, elbette azgınlıkta Lût kavmini aşmış ve yaşanır olmaktan çıkmıştır:

“Ey Lût Kavmi ve Eşcinsel evlilikleri yasalaştıran ülke insanları! Hayır hayır siz azgınlaşan bir toplumsunuz.” (Şuara26/166)

Lût kavminin -selam üzerine olsun- Hz. Lût’u vardı ve peygamber olarak uyarıda bulunuyordu. Bu misyonu artık bizim üstlenmemiz gerekir.

NİÇİN KARŞIT TOPLANTILAR YAPIYORUZ Kİ?

Çokça ele aldığımız eşcinsellik konusuna bu defa değinmemizin sebebi başka; bazı soruları yöneltmemiz için.

Büyük Aile Platformu, niçin LGBT karşıtı Büyük Aile Buluşması yapıyor? Organizesi ve katılım büyük zaman ve para israfı değil mi?

Bu gibi toplantıların amacı farkındalık uyandırmak ve Ankara’yı uyarıp harekete getirmektir.

Biz görevimizi yapıp AK PARTİ’yi iktidara, iktidarımız muktedir olsun amacıyla taşımadık mı? Birileri millet vekili, bakan ve İmam Hatipli kardeşimiz de Cumhurbaşkanı olsun diye mi mücadele verdik?

Ey Ak Parti yönetimi ve milletvekilleri! Sizin bağımsız şahsiyetleriniz yok mu? Göreviniz, Recep Tayyip kardeşimiz işaret ettiğinde parmak kaldırmak mı?

Müslüman olarak İslam’ın, ortak aklın ve bilimin verileri ışığında eylem yapmak ve önlem almak/aldırmak göreviniz yok mu?

Allah’ın huzurunda kendi derdine düşecek olan Recep Tayyip kardeşimiz mi sizi kurtaracak? Gerçi aranızda kalbinde maraz olanlar da var ya…

Şeytan İmparatorluğu faiz ve eşcinsellikle devrede…

Ekonomiyi birilerine havale ettik. Hiç olmazsa bu konuyu olsun muhterem Hayrettin Karaman hocamıza havale etsek de eleştirel ilgisini sağlasak. Çünkü uyarıda yalnız kaldık ve baş tacı edilecek yerde yerilir olduk.

Hal-i pür melalimiz utanç vericidir? Yoksa utancın kendisinden kaynaklandığı “İmanı”da mı zaafa uğrattık. (Buhârî, Îmân 16, Edeb 77)

AZAP VAKTİ OLAN SABAH YAKIN DEĞİL Mİ?

Hz. Lût’a, azaptan kurtulmaları için kavmini yurtlarından çıkarması emrolundu ve gelecek azap için “ONLAR İÇİN BELİRLENEN AZAP VAKİT SABAHTIR, SABAH İSE CİDDEN YAKIN DEĞİL Mİ? buyruldu. (Hûd 11/81)

Bizim çıkacak ve çıkaracak başka bir yurdumuz var mı?

Fiziki azaplardan önce gelebilecek sosyal ve siyasi azaplar da var ve her bir azabın belirlenmiş bir sabahı var ve sabahlar ölüm gibi daima yakındır ve Mücrimler için ötesi daha da karanlıktır:

“Ey yükümlü insan nefsini ve çevreni uyar! Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

İşte tam da o zaman O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, “Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık” diyecekleri zamanı bir görsen!” (Secde 32/11,12)

Ali Rıza Demircan