Bunun adı yılan kartalı

lçe merkezinde Fatih Uyanık, evinin bahçesinde bitkin halde yılan kartalı buldu.

Karton bir kutuya koyduğu kartalı iş yerine getirerek besleyen Uyanık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Görevliler gelerek kartalı teslim aldı.

Yılan kartalının Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'ndaki tedavinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.