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Bitkin halde bulundu

Gelibolulu balıkçılar tarafından bitkin halde bulunan kızıl akbaba koruma altına alındı.

Hayat 28.10.2021, 00:20
Bitkin halde bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar tarafından bitkin bulunan kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı.

Gelibolu'daki balıkçılar tarafından 3 gün önce bulunan kızıl akbaba, bölgeden ayrılmayınca durum DKMP'ye bildirildi. Görevli veteriner hekim gözetiminde muhafaza altına alınan kızıl akbaba, Çanakkale'ye getirildi.

Vücudunda ve kanatlarında herhangi bir yaraya rastlanmayan kızıl akbabanın göç yolunda yorgun düştüğü, bu nedenle de Gelibolu'da uygun ve güvenli gördüğü bir yerde dinlendiği tespit edildi.

DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıl akbabanın Gelibolu'da denizin üzerine konmuş şekilde bulunduğunu söyledi.

Kendilerine haber ulaşması üzerine kızıl akbabanın kuruma getirildiğini anlatan Hacıalioğlu, "Bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Kızıl akbabanın Avrupa'dan, Afrika'ya veya Hindistan'a doğru göç ettiğini tahmin ediyoruz." dedi.

DKMP Veteriner Hekimi Meltem Dimişgi ise kızıl akbabayı beslediklerini belirterek, "Göç yolunda yorgun olduğunu tespit ettik. İyi bir şekilde besleniyor. Dış parazit tedavisini yaptık. Birkaç gün daha baktıktan sonra ait olduğu doğasına bırakacağız ve göç yoluna devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA
#Çanakkale #kızıl akbaba
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