Bitkin halde bulundu

Turgutreis Mahallesi'nde mandalina toplayan pazarcı Levent Yavaş, bahçede gördüğü şahinin uçamadığını fark etti. Yavaş, yanına gittiğinde kaçmayan bitkin haldeki kuşun yaralı olduğunu düşünerek Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürdü.

Burada ilk kontrolü yapılan kuşta yara tespit edilmedi. Şahin, tedavisi için haber verilmesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Milas Şefliği ekibine teslim edildi.

Belediye veteriner hekimi Ender Çolak, AA muhabirine, şahinin aç kalmış olabileceğini söyledi.

Çolak, "Pansuman gerektirecek veya müdahale edeceğimiz açık yara izi görülmedi. Tek görebildiğimiz halsiz olmasıydı. İlk muayenesi yaparak Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdik. Şahini onlara teslim ettik." dedi.

Levent Yavaş ise şahini gördüğünde biraz ıslak olduğu, kurulayıp su içirdiğini anlattı.

Kuşun kendine geldiğini düşünerek bıraktığında biraz uçup yine bitkin halde durması üzerine, belediyenin sokak hayvanları geçici bakımevine getirdiklerini dile getirdi.

Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.