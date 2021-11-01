Birleşmiş Milletler gibi aile

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Öztürk ailesi, Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan'dan sonra Moldova'dan da gelin getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Amca çocuklarının da yabancı kadınlarla evli olduğu Ağrılı 28 yaşındaki Harun Öztürk, 3 yıl önce Moldova'da üniversite öğrenimini bitirdikten sonra İstanbul'a gelen 22 yaşındaki Valentina Kesya ile sosyal medya üzerinden tanıştı.

Bu sürede arkadaşlıkları ilerleyen ve evlilik kararı alan Öztürk ile Gagavuz Türkü olan Kesya, Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Düğünde Türkçe, Kürtçe ve Moldovaca şarkılar çaldı

Öztürk ve Kesya çifti, Türkiye ve Moldova adetlerine göre yapılan düğünde, Türkçe, Kürtçe ve Moldovaca şarkılar eşliğinde dans edip, davetlilerle halay çekti.

İstanbul'da gözlükçülük yapan Öztürk, kuzenlerinden sonra ailesine yabancı gelin getirmenin sevincini yaşadı.

Harun Öztürk, AA muhabirine, evlilik sürecinde hiçbir problem yaşamadıklarını ve ailelerin hemen kaynaştığını söyledi.

Ailesinde yabancı gelinlerin bulunduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Bundan dolayı yabancı konusunda hiç sıkıntı yaşamadım. Ailem de zaten yabancı gelinlere alışık. Düğünümüz gayet güzel ve eğlenceli geçti. Eşim ve ailesi bizim yöresel oyunlarımızı öğrendi. Düğünde Moldovaca, Türkçe ve Kürtçe şarkılar söylendi, oyunlar oynandı. Moldova'ya da gideceğiz, buraya da geleceğiz. Eşimin ailesi Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nı çok beğendiler. Beraber Nuh'un Gemisi'nin olduğu yeri gezdik. Ailemde Rus, Kırgız ve Özbek gelin dahi var."

"Aileler birbirlerini çok sevdi"

Valentina Kesya ise eşini çok sevdiğini anlattı.

Eşinin ailesinin de sıcak kanlı ve misafirperver olduğunu dile getiren Kesya, şunları kaydetti:

"Adetler farklı olduğu için ailem bana 'adetler farklı belki alışamazsın' dedi. Ben de Harun ve ailesini gördüğümü söyledim. Onlar da bana inandı. Düğüne gelip ailenin ne kadar iyi olduğuna kendileri şahit oldu. Harun'un ailesi de benim ailemi çok sevdi. Öyle karar verdik ve evlendik. Buranın düğünleri çok kalabalık oluyor, sonuçta aşiret düğünüdür. Moldova'da bizim düğünler daha sakin geçiyor. Dans müziğimiz Moldovacaydı. İstanbul'da evimizi kiraladık, eşimle orada yaşayacağız. Ailenin ilk yabancı gelini değilim."