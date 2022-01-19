Bir aile daha evlat nöbetine katıldı
Çocuklarının dağdan inmesini bekleyen annelerin nöbeti 870. günde de zorlu hava şartlarına rağmen sürerken bir aile daha bu nöbete dahil oldu.
Hayat 19.01.2022, 21:01
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 870'inci gününde kar yağışı altında sürüyor.
Kars'tan 16 yaşındayken 2014'te dağa kaçırılan oğlu Yahya'ya kavuşmayı ümit eden anne Kandile Yürek de oturma eylemine dahil oldu.
Yürek, yaklaşık 8 yıldır oğlundan haber alamadığını anlatarak, evladı için sonuna kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.
Kandırılarak kaçırılan oğlunu geri istediğini ifade eden Yürek, şöyle konuştu:
"Oğlum geri gel, senin yerin evin. Bütün aile senin için yandık, ciğerlerimiz yanıyor. Ben bir anneyim, ciğerim yanıyor, kor ateş var ciğerimde. Evladımı HDP'den istiyorum. Çocuklarımızı geri versinler. Çocuğumun kaçırılmasından onlar sorumlu, başka kim götürebilir."
Kaynak: AA
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