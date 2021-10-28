Bill Gates'in yatı Fethiye'de demir attı

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Lana" isimli yatıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demirledi.

Gates'in lüks yatını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.