Bilim insanları: Politik doğruculuk zihni yoruyor

Sosyal medyada, işyerinde veya arkadaş ortamında "politik doğrucu" bir tavır takınmak, psikolojik açıdan zorlayıcı olabilir.

Hakemli bilimsel dergi Journal of Applied Psychology'de yayımlanan yeni bir araştırma, bu tutumun günün sonunda zihinsel yorgunluğa yol açabileceğini ortaya çıkardı.

Politik doğruculuk; farklı dil, din, kültür ve cinsiyetten kişileri incitmemek amacıyla, özenle kullanılan ifade, düşünce ve uygulamaları tanımlamak için kullanılıyor.

Texas A&M Üniversitesi ve Florida Üniversitesi’nde görev alan, araştırmanın yazarları Joel Koopman ve Klodiana Lanaj şu ifadelere yer verdi:

İnsanların politik açıdan doğru davranmaması gerektiğini kesinlikle söylemiyoruz. Bizimki, politik doğruculuğun hem nedenlerini hem de sonuçlarını daha iyi anlamak için sadece ilk adım.

Araştırma toplam 447 katılımcıyla yürütüldü. Amaçları politik doğruluk ve "bilişsel kaynak tükenmesi" arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktı.

Ekip, yerel şirketlerin çalışanlarını ve iki üniversiteden idari personeli ve bunların eşleriyle ortaklarını araştırmaya tabi tuttu. Katılımcılar, üç hafta boyunca her gün mesai başında, mesai bitiminde ve akşam saatlerinde anket doldurdu.

Anketlerde "Bugün işyerinde kendimi sansürledim" veya "Şu anda tükenmiş hissediyorum" gibi maddeler yer alıyordu.

Araştırmanın sonraki aşamalarında katılımcılardan iş arkadaşlarıyla yaptıkları tartışmalarla ilgili yazılar yazması istendi.

Benzer deneyler, eğitim ortamındaki kişilerin değerlendirilmesi amacıyla üniversite öğrencileriyle de tekrarlandı.

Bulgular, politik açıdan doğru davranmaya çalışan kişilerde bilişsel kaynak tükenmesi diye nitelenen zihinsel yorgunluğun daha fazla olduğunu gösterdi.

Koopman ve Lanaj, PsyPost'a yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hem çalışanlar hem de yöneticiler için önemli olan, politik olarak doğru olmanın bedelsiz olmadığı. Aksine yorucu olabilir ve bunun sonucunda çalışanlar özellikle geceleri yorgun ve daha tartışmacı davranabilir.

Kaynak: Independent Türkçe, PysPost, Swaddle