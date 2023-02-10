Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sakarya'daki çocuklar, oyuncaklarını bölgeye gönderdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Serdivan Spor Salonu'nda toplanan yardımlar arasında görevliler, bazı oyuncaklara iliştirilen notları gördü.

Yardım paketine oyuncak itfaiye arabasını koyan Ömer Faruk Toykar, "Bayram harçlıklarımla aldığım itfaiyemi size yolluyorum. Çok isterdim itfaiyeci olup sizi o betonların altından kurtarmayı. Ben ve kardeşlerim size çok dua ediyoruz. Allah yardımcınız olsun. Kar yağdı, üşümeyin diye size kendi kıyafetlerimi yolladım, üşümeyin. Size dua edeceğim." notunu iliştirdi.

Mustafa Çimen de oyuncak arabasına eklediği notunda, "Depremdeki arkadaşlarıma armağanımdır. İyi oynamalar, geçmiş olsun." ifadesine yer verdi.

İsmini belirtmeyen bir çocuk ise notuna, "Bu notu okuyan canım kardeşim, üzüntünü kalbimden hissediyorum ama hepsi geçecek. Ben inanıyorum sen de inanmalısın. Bana daha önce iyi gelen sevdiğim kitaplarımı seninle paylaşmak istiyorum. Umarım sana da iyi gelir. Ölmüşlere Allah rahmet eylesin, yaralılara şifalar diliyorum." yazdı.