Bakan Kurum'dan skolyoz hastası Elif'e destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, dün akşam katıldığı AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı iftar programının ardından ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Yeşildemir ailesinin evine misafir olan Murat Kurum, ailenin okul çağındaki çocukları Melisa, Esma ve Elif’e çanta ve kırtasiye malzemeleri, okul öncesi çağdaki çocukları Hamza Can, İsmail ve Nuriye'ye çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Ailenin, 9 yaşındaki kızları Elif'in tedavisi için 4 yıl önce Aydın'dan Ankara'ya geldiğini öğrenen Bakan Kurum, omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz hastası Elif ile yakından ilgilendi. Murat Kurum'a ailenin ikamet ettiği evin kira olduğu, çevre desteği ve sosyal yardımlarla geçindiği bilgisi verildi.

Baba İdris Yeşildemir'in işe yerleştirilmesi için talimat verdi

Baba İdris Yeşildemir, kızları Elif'in tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi’nde devam ettiğini, doktorlarının Elif’in durumunu takip ettiğini ve yapılması gereken kalıcı tedavi yöntemini ilerleyen günlerde kendilerine bildireceklerini anlattı.

Elif'e Allah'tan acil şifa dileğinde bulunan Kurum, tedavi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. Murat Kurum, Elif'in tedavi sürecini yakından takip edeceklerini söyledi.

Baba İdris Yeşildemir, inşaat ustası olduğunu ancak kronik hastalıkları sebebiyle mesleğini yapamadığını, 4 aydır da çalışmadığını söyledi. Bakan Kurum, babaya da yardımcı olmak istediklerini söyleyerek, Yeşildemir'in ailenin ikametine yakın olan Gölbaşı'ndaki TOKİ konutlarından birinin site yönetimine yerleştirilmesi talimatını verdi.

Yeşildemir ailesinin evinden ayrılan Kurum, Gölbaşı esnafını da ziyaret ederek iş yeri sahipleri ve çalışanlarıyla sohbet etti.