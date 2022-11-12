TRT sanatçısı ve koro şefi Ayten Zenger, hayatını kaybetti. Zenger'in naaşı dün öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, sanatçı Ayten Zenger'in vefat ettiğini duyurdu.

TRT'den yapılan açıklamada, "TRT sanatçısı ve koro şefi Ayten Zenger'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurumumuza 40 yıl emek vermiş, nice öğrenciler yetiştirmiş ve unutulmaz eserleri icra etmiş kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve TRT Ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.