Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 13 bin 800 metrekarelik alana sahip göl, ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa barınma imkanı sağlıyor.

Doğasever Tülin Cellat, AA muhabirine, Asboğa Gölü'nün Çıldır Gölü gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gölün çevre düzenlemesiyle birlikte turizm konsepti içine alınması gerektiğini belirten Cellat, "Burası kışın Çıldır Gölü gibi atlı kızaklarla gezilebilir. Yaz ve kış turizmi için etkili olacağını düşünüyorum. Gölde ördekler, kuşlar, yusufçuk böcekleri, çevrede endemik bitkiler var. Yani herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Vatandaşlardan Fatih Çağır ise yerli ve yabancı turistleri göle beklediklerini ifade ederek, "Asboğa Gölümüz yaz ve kış turizme katkı sunması lazım. Çünkü gölün manzarası çok güzel, turizm sektörüne açılırsa değerinin çok güzel olacağını düşünüyorum." dedi.