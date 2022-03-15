Ardahan'da kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı
Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 19 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan 13 araç ekipler tarafından kurtarıldı.
Hayat 15.03.2022, 23:22 15.03.2022, 23:38
Ardahan'da gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kapanan 19 köy yolunu iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu ulaşıma açtı.
Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı aksattığını belirten yetkililer, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.
Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında kalan 13 araç da Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.
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