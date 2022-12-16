Akşener ve İmamoğlu'nun sevinç gösterisi dikkat çekti: Bu neyin mutluluğu?

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi.

Akşener ve İmamoğlu'nun sevinci dikkat çekti

Karar sonrası İmamoğlu Twitter hesabından, "Saat 16:00'da herkesi Saraçhane'ye bekliyorum" çağrısında bulundu. İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Saraçhane'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB binasında İmamoğlu ile bir araya geldi.

İkilinin birbirlerine ele çarpıp, sarılarak sevinç gösterisinde bulunması ise sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı adayı krizi yaşayan altılı masada Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını istediği kulislerde konuşuluyordu.