Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 15.37'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 41,08 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sarsıntı, Muğla ve Antalya'nın yanı sıra Aydın, İzmir ve Denizli'de de hissedildi. Depremin hissedildiği illerde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Bölgede güvenlik güçlerinin, muhtarların ve yerel kaynaklar üzerinden araştırmalar sürüyor.

Kriz merkezi kuruldu

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, "Kriz merkezini kurduk, bize gelen olumsuzluk yok ama jandarma ve muhtarlarla bağlantı halindedeyiz. Saha araştırmalarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.

Depreme dair son durumu TRT Haber'e değerlendiren Büyüker, can kaybı ya da yıkım ihbarının an itibarıyla olmadığını söyledi.

AFAD: Herhangi olumsuz bir ihbar yok

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.