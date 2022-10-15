Aç kalan yaban domuzları şehre indi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.
Hayat 15.10.2022, 15:49
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzların yerleşim yeri yakınlarına inerek yiyecek aradığı anlar görüntülendi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye inen 15 kadar domuz, karınlarını doyurmak için yiyecek aradı.
Bir süre mahallede kalan domuzlar, ağaç yapraklarını yiyerek beslendi, ardından da ormana girerek gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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