40 yıl boyunca Fatih Camii avlusunda dua kitapları satan Mustafa Amca vefat etti

Fatih Camii'ne yolu düşen herkesin tanıdığı Fatih Camii’nin yarım asırlık çınarı, Fatih’in türbesinin başında yıllarca Milli Gazete ve dua kitapları satan Mustafa Amca vefat etti.

Mustaf Amca'nın cenazesi yarın vasiyeti üzerine Sivas'ta defnedilecek.