30 yıl sonra baba ocağına döndüler

Batman'ın Kozluk ilçesi Beşkonak köyünde, Şeman mezrası sakinleri, terör nedeniyle göç ettikleri köylerine 30 yıl sonra dönüş yaptı.

1990'lı yıllarda terör saldırıları nedeniyle yaşadıkları köyden İstanbul, Aydın, Tekirdağ gibi illere göç etmek zorunda kalan ailelerden 25'i, huzura kavuşan köylerine dönüş yapmaya karar verdi.

100 kişiden oluşan 25 aile köylerine dönmek için İçişleri Bakanlığına başvuru yaptı.

Başvurusu onaylanan aileler 30 yıl hasret kaldıkları memleketlerine peyderpey dönmeye başladı.

Köye dönen aileler kendilerine ev yapıyor, yeni bir yaşam kurmaya başlıyor.

Vatandaşlardan Reşat Çiçek, gazetecilere, 30 yıl önce terör nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, bölgede oluşan güven ortamı ile mezralarına dönmeye karar verdiklerini söyledi.

Köye denebilmek için resmi başvuru yaptıklarını belirten Çiçek, "Köyümüze dönüş yaptık, evlerimizi yapmaya başladık. Köyümüzü, evimizi inşa ediyoruz. Hayvancılık yapacağız." dedi.

Çiçek, akrabalarından oluşan diğer ailelerin de mezraya döneceklerini ifade etti.

"Köyümüzde yolumuz yok. Bundan dolayı çalışma yapamıyoruz." diyen Çiçek, ulaşımlarını rahat sağlayabilecekleri yola kavuşabilmek için yetkililerden destek beklediklerini aktardı.

Mehmet Şirin Ömeroğlu da, 30 yıl önce terör nedeniyle köyden ayrılmak zorunda kaldıklarını anlatarak, "Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Köye dönmek için müracaat ettik. Müracaatımız kabul edilince köyümüze ev yapmaya başladık. Ancak köyümüzün yolu yok. Devletten isteğimiz köyümüze asfalt yol ve bir köprü yapılması. Köyümüzde hayvancılık yapacağız." diye konuştu.