Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geçen yıl motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak gözaltına alınan 1426 şüpheli, adli makamlara teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye geneli jandarma sorumluluk bölgesinde 2021'de 1844 motosiklet hırsızlığı yaşandı.

Hırsızlığa karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1426 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Olaylarda ele geçen çok sayıda motosiklet ile suç eşyası da mağdurlara teslim edildi.