2 ton balık yediler

Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca düzenlenen festivale, 15 ildeki 40 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci ve davetliler katıldı.

Mangalda pişirilen 2 ton hamsi katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte ekmek arası hamsi almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Müzik eşliğinde horon oynayan, halay çeken davetliler hep birlikte eğlendi.

Festivalde yöresel sanatçılar da konser verdi.

Bolu Trabzonsporlular Topluluğu Başkanı Furkan Kaba, gazetecilere, festivalin her yılki gibi çok coşkulu geçtiğini belirterek, festivale yöresel sanatçıların da katıldığını söyledi.