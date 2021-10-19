112'ye gelen ilginç çağrı: 'Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin'

Sağlık, itfaiye, polis, jandarma, orman ve AFAD ekiplerine ihbarların ulaştırılmasının sağlandığı merkezde, acil ihbar hatlarını arayanlara cevap veren görevliler, gereksiz aramaları süzerek asıl çağrıların ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlıyor.

Kentte 8 ay önce hizmete giren merkezde görevli 33 personel, gereksiz aramaları önleyerek görevlilerin asıl vakalarla ilgilenmesine katkı sunuyor.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Mergen, gazetecilere, 8 ayda merkeze 380 bin çağrının geldiğini, bunlardan yaklaşık 50 bininin asıl çağrılardan oluştuğunu söyledi.

Mergen, 330 bin çağrının gereksiz aramalardan oluştuğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Günlük 1500 ile 2 bin arasında çağrı alıyoruz. Asılsız çağrıları azaltmak için çalışmalarımız var. Bunlardan biri de imamlarla toplantılar düzenlemek. Asılsız çağrılar büyük sorun oluşturuyor. Personelimizin performansını da etkiliyor. Bu çağrılar azaldığında gerçek vakalara ve ihtiyaç sahiplerine daha kısa sürede ulaşacağız. Vatandaşlardan ricamız 112'yi asılsız ve gereksiz aramamaları. 112'nin asılsız aranması can veya mal kaybına sebebiyet verebilir. Burayı gereksiz yere meşgul edenler 512 lira para cezasına çarptırılacak. Aynı zamanda hapis cezası da söz konusu olacak."

Çağrı karşılama personeli Hatice Kaymazer ise görevlerinin gerçek vakalara ulaşmak olduğunu belirterek, süzgeçten geçirdikleri aramaları ilgili birimlere aktardıklarını belirtti.

Çok ilginç vakalarla da karşılaştıklarını anlatan Kaymazer, şöyle devam etti:

"Tanışmak için arayanlar, evlenme teklifi edenler, İŞKUR kaydı için arayanlar oluyor. Buradaki görevimiz sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye ve orman birimlerine gelen vakaları iletmek. Asılsız ihbarlar gerçek vakalara ulaşmamızı engelliyor. 'Muhabbet kuşum öldü' diye teselli isteyenler olabiliyor. Bir teyzemiz sürekli haberleri izleyip bize anlatıyor. Her nöbette sürekli bu kişiler arıyor."