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Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı

Genel 02.11.2021, 14:33
Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı
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Konuşanlar programıyla adını dünya çapında duyuran Hasan Can Kaya, 2,5 yıldır aşk yaşadığı yönetmen Sultan San ile ilişkisini bitirdi.