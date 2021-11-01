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Hangi maçta oynayacak? Mesut Özil Antwerp deplasmanında yok

Spor 01.11.2021, 22:43
Hangi maçta oynayacak? Mesut Özil Antwerp deplasmanında yok
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Bugünkü antrenmana katılmayan Mesut Özil'in perşembe günü oynanacak Royal Antwerp maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.