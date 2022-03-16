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Halk Ekmek'in Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Genel 16.03.2022, 12:48
Halk Ekmek'in Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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Ramazan'a sayılı günler kala iftarların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesine büyük zam gelmişti.