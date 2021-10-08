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Halil Dervişoğlu konusunda kesin karar verildi

Spor 08.10.2021, 20:47
Halil Dervişoğlu konusunda kesin karar verildi
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Galatasaray, genç yıldızı Halil Dervişoğlu'nun bonservisini alabilmek için girişimlerini hızlandırdı.