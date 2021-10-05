Hakkı Yalçın'dan flaş Vitor Pereira ve Enner Valencia sözleri! İşte o yazı

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Karakter!

Kasımpaşa maçında da gördük ki Fenerbahçe'nin istediğini almak gibi bir gücü var ama Pereira'nın elindeki gücü kötüye kullanmak merakı da var.

Takımlar sadece puan kaybettikleri zaman değil futbol sihrini kaybettikleri zaman da borçlanırlar.

Futbol oynamadan kazandığı maçtan sonra yumruğuyla zafer işareti yapan Pereira'ya bakınca şaşırdım.

Takımın lider olması bu futbolla orada kalabileceğinin garantisi değil.

Ama sahada rakibe cesaret verenleri görmeyen biri puan cetvelinde yer değiştirmek için bekleyenleri nasıl görsün!