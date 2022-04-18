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Röportaj
Hakan Ural'dan eleştirilere cevap: 'Yiğit, mert ve vicdanlı'
Genel
18.04.2022, 14:11
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Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar davetinde verdiği pozları paylaşınca sosyal medyada bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Ural, yapılan eleştirilere cevap verdi.
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#HSK
#Doğu Akdeniz
#ekmek
#AB
#korucu
#TBMM
#marmara
#ramazan kumanyası
#Teknik Direktör
#kurye
#Portekiz
#Evlilik
#Romelu Lukaku
#esnaf
#havalaanı
#rekor
#Nicol Paşinyan
#Cemil Meriç
#kargo
#dere yatağı
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