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Hakan Ural'dan eleştirilere cevap: 'Yiğit, mert ve vicdanlı'

Genel 18.04.2022, 14:11
Hakan Ural'dan eleştirilere cevap: 'Yiğit, mert ve vicdanlı'
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Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar davetinde verdiği pozları paylaşınca sosyal medyada bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Ural, yapılan eleştirilere cevap verdi.