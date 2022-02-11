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Hagi'nin prensine Beşiktaş'tan transfer teklifi!

Spor 11.02.2022, 10:45
Hagi'nin prensine Beşiktaş'tan transfer teklifi!
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Türkiye'de 2021-2022 sezonu ara transfer ve tescil dönemi 8 Şubat tarihi itibarıyla resmen sona erdi. Beşiktaş bu süreçte kadrosuna kış transfer dönemi için herhangi bir takviye yapmadı