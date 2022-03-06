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06.03.2022, 22:19

Haftanın maçı

Cüneyt Kaşeler

Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe'de sağ bekte Osayi vardı eğer sağlıklı olsa sol bekte de Ferdi oynayacaktı. Bu akşam Ferdi olmayınca sol stoperde Kim, sol bekte de Szalai vardı. Fenerbahçe kadro planlamasının özeti bu cümlelerde kendini ortaya koyuyor. Trabzonspor kapalı gişe Kadıköy'de ihtiyatlı bir oyunla sahaya çıktı. Abdullah Avci oyun içinde öne doğru  atılan pasların doğru zamanlama ile atılması konusunda çok hassas. Bu paslarda doğru zamanda pas atılmazsa kaptırılan toplarda geriye koşmak Abdullah Avci'nın istemediği bir durum. Bu yüzden özellikle sonuna kadar topa sahip olmaya çalışan bir Trabzonspor vardı. Maçın kırılma anlarından biri İrfan Can'ın gördüğü kırmızı kart pozisyonuydu. Var çağırdıktan sonra izleyip hakem kırmızı kartı verdi. Bu noktada hakem kırmızı kart verdikten sonra çok yorum yapma şansımız yok. Fenerbahçe on kişi kaldıktan sonra golü de kalesinde görünce maç çok zor bir hale geldi. Ancak özellikle ilk yarıda Fenerbahçe seyircisinin de desteği ile rakip kaleye dördü isabetli sekiz şut attı. Trabzonspor'un ise sekiz şutu biri isabetli o da gol. İkinci yarıya başlandığında devre arasında Abdullah Avcı'nın takıma topa sahip olma konusunda uyarılar yaptığını gördük. İkinci yarıda Trabzonspor yüzde altmış dokuz topa sahip olarak oynadı. Fenerbahçe golünü duran toptan buldu. Özellikle Mert Hakan-Mesut değişikliği sonucunda Fenerbahçe oyundan düştü. Osayi özellikle savunmada çok iyi oynadı. Mert Hakan orta sahanın sağına geçtikten sonra belki de oyunun Fenerbahçe adına en iyisiydi. Zajc, Crespo ve sol bekte Szalai de oyunun iyilerindendi. Trabzonspor'da Bakasetas oyunun içinde çok gözükmedi Abdülkadir bu akşam oyunda Bakasetas'ın görevini üstlendi. Özellikle oyuncu değişikliklerinden sonra Trabzonspor oyunu kazanacak pozisyonlar buldu ama beraberlik belki de maçın hakkıydı. 

Bu maç on bire on bir oynansa oyun hakkında çok farklı parametreleri konuşabilirdik. Türkiye'nin isim olarak en büyük maçlarından biri oynandı bu akşam. Trabzonspor şampiyonluğu ilan etmek için takvimden gün saymakla meşgul olacak. Fenerbahçe ise Alanya ve Konya maçlarından altı puan çıkarırsa ikincilik şansı olur yoksa üçüncülük hedefini kovalar. Enteresan olan Fenerbahçe'nin bu kadar büyük bir ikincilik şansı olduğundan çoğu Fenerbahçe taraftarının haberi yok çünkü öyle bir duygu yok camiada. 

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