banner38

Haftada 4 gün çalışma modeli için adım atıldı

Genel 07.10.2021, 15:09
Haftada 4 gün çalışma modeli için adım atıldı
1/8

Belçika hükümeti haftada 4 gün çalışmayı öngören yasa teklifini oylama karar aldı.