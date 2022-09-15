Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme!

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Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haber geldi. Hadise, 4 aylık evliliğini bitirmek için harekete geçti. Çift, sosyal medyada da birbirini takipten çıkarak fotoğraflarını sildiler.