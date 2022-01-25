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Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme!

Genel 25.01.2022, 13:28
Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme!
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Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile sevgili olan ve geçtiğimiz günde evlilik teklifi alan Hadise gündemden düşmüyor.