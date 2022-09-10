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Hadise'den sonra Mehmet Dinçerler de sessizliğini bozdu!

Genel 10.09.2022, 19:08
Hadise'den sonra Mehmet Dinçerler de sessizliğini bozdu!
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Geçtiğimiz mayıs ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise hakkında 'bebeğini düşürdü', 'eşinin çocuk isteğini geri çevirdi' iddiaları ortaya atıldı.