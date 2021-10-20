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Güzel haber: Başladı

Spor 20.10.2021, 21:14
Güzel haber: Başladı
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NBA, oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Son şampiyon Bucks, sezonu Nets galibiyetiyle açtı.

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