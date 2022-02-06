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Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan'ın düğününden ilk kareler ortaya çıktı
Genel
06.02.2022, 14:41
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kendisinden 26 yaş küçük haber spikeri Mehtap Özkan ile hayatını birleştirdi.
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Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan'ın düğününden ilk kareler ortaya çıktı
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#Fatih Tekke
#Muhammed Salah
#Omega
#FKÖ
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#kriter dergi
#malikane
#kapalıçarşı
#Mehmetçik
#Özbekistan
#mevkidaş
#Ruhsat
#Paris Saint Germain
#eski
#matrah
#Andora
#Kamyon
#sözcü gazetesi yazarı
#muhammed
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