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Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan'ın düğününden ilk kareler ortaya çıktı

Genel 06.02.2022, 14:41
Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan'ın düğününden ilk kareler ortaya çıktı
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kendisinden 26 yaş küçük haber spikeri Mehtap Özkan ile hayatını birleştirdi.