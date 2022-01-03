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Gürcü sol bekin uçağı Türkiye'ye indi

Spor 03.01.2022, 21:17
Gürcü sol bekin uçağı Türkiye'ye indi
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Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Gürcü sol bek Irakli Azarovi'yi Türkiye'ye getirdi.