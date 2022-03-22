Zonguldak'ta soba zehirlenmesi: 7 kişi hastanelik oldu

Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokak'ta ikamet eden Barut ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 7 kişiyi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Baba Ahmet ile eşi Altun Barut buradaki tedavilerinin ardından, ailenin diğer üyeleri ise sevk edildikleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.