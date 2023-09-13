Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Madende 280 kişinin bulunduğu, göçükten 4 kişinin etkilendiği öğrenildi. İşçilerden 3'ü yaralı olarak göçükten çıkarılırken 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"İÇERİDE 280 KİŞİ VAR, 4 KİŞİ ETKİLENDİ"

Ekipler olay yerine sevk edilirken Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. 75 kişilik ekiple müdahale başladı. Göçük altındaki 3 işçi kurtarıldı, 1 işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. Herhangi bir patlama yok, tavan çökmesi olmuş." dedi.

Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Göçük altında kalan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı" denildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine #AFAD @EmniyetGM, @jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.