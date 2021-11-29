Zonguldak'ta faciadan dönüldü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde esen şiddetli rüzgarla beraber evin çatısı karşıdaki samanlığın üzerine devrildi.
Gündem 29.11.2021, 23:55
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kuvvetli rüzgarın etkisiyle evin çatısı, karşıdaki samanlığın üzerine uçtu.
Danışmentli köyünde kuvvetli rüzgarın etkisiyle Orhan Şen'e ait evin çatısı uçarak, yolun karşı tarafındaki samanlığa devrildi.
Evde ve samanlıkta hasar meydana gelirken, çatının zarar verdiği elektrik telleri nedeniyle köyde elektrik kesintisi yaşandı.
Köy Muhtarı Fahrettin Donat, gazetecilere, rüzgarın etkisiyle kopan çatının, yolun karşı tarafındaki samanlığa düştüğünü, bu sırada elektrik hatlarının koptuğunu belirtti.
Olayda can kaybı yaşanmamasının, en büyük tesellileri olduğunu ifade eden Donat, "Evde ve samanlıkta hasar oluştu, bununla geçmiş olsun." dedi.
Kaynak: AA
13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Valencia
|15
|19
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|15
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7