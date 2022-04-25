Zonguldak'ta bir evde yangın
Zonguldak'ta 7 katlı bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
Gündem 25.04.2022, 06:14
Zonguldak'ta Gökçen Ş. isimli yaşlı kadının evinde yangın çıktı. Davlumbazın elektrik kontağından çıkan yangın mutfak dolabına sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yangın büyümeden söndürüldü.
Yaşlı kadın ise polis ve bekçilerin yardımıyla sokağa çıkartıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin söndürme sonrası soğutma çalışması yaptığı yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.
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